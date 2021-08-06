67-летняя женщина задержана по подозрению в мошенничестве в СКО

Вылечить болезни куриным яйцом. 67-летняя горожанка обманным путем завладела двумя золотыми кольцами на сумму 600 тысяч тенге. В отдел полиции района Магжана Жумабаева поступило заявление от 68-летней жительницы областного центра.

Потерпевшая пояснила, что по работе она находилась на рынке райцентра Булаево, когда к ней в бутик каждый день стала приходить пожилая женщина, предлагавшая услуги «очистки и снятия болезней». Изначально горожанка скептически отнеслась к предложению таких услуг. Но женщина приходила снова, настойчиво предлагая «очиститься». В конечном итоге потерпевшая дала свое согласие, был проведен обряд с куриным яйцом, после чего «целительница» попросила ценности и деньги, уточнив, что заберет их не с целью личного обогащения, а для сжигания, после чего болезни гарантированно уйдут. Женщина сняла с руки два золотых кольца, также отдала 20 тысяч тенге.

Через некоторое время здраво оценила ситуацию, но было уже поздно. Загадочная «целительница» не отвечала на звонки. Тогда североказахстанка написала заявление в полицию. Подозреваемая в мошенничестве была установлена и задержана сотрудниками криминальной полиции. Ею оказалась 67-летняя женщина, проживающая в одном из райцентров Акмолинской области, накануне она приехала в Булаево к знакомым. Кольца были изъяты.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 190 УК РК «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Идет следствие. Полицейские просят жителей области быть бдительными, собранными и не верить случайным знакомым, настойчиво предлагающим целительские услуги и оздоровление за пару сеансов.

Диана Салихова