В Петропавловске прошла акция «Юристы консультируют»

Пришли за покупками, ушли с ответами на свои вопросы. Их в один из последних дней рабочей недели могли получить посетители торгово-развлекательного центра «Dostyq mall».

5 августа там состоялась акция «Юристы консультируют». Ее провели в рамках проекта «Неделя основного Закона», приуроченного ко Дню Конституции РК. Жителей области консультировали специалисты областного департамента юстиции, представители региональной Палаты частных судебных исполнителей, а также эксперты Северо-Казахстанской областной Коллегии адвокатов, Нотариальной палаты и частнопрактикующие юристы. Больше полусотни человек обратились к ним со своими вопросами.

Махаббат Хасанова, главный специалист отдела департамента юстиции СКО:



— Рассмотрели вопросы оказания государственной услуги: регистрация актов гражданского состояния, недвижимого имущества, юридического лица, исполнение судебных актов. Также были вопросы об оказании в части нотариальных действий и адвокатской деятельности. Хотелось бы отметить, что данная акция проводится на постоянной основе с привлечением юридического сообщества, волонтеров юристов.

Дарья Пышмынцева