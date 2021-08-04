Участились случаи гибели людей на водоемах

Диана Салихова, корреспондент:



— Погода вновь радует петропавловцев ярким солнцем. Даже в будние дни на пляже можно встретить купающихся людей. В связи с этим сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям еженедельно проводят рейды по местам купания и разъяснительные работы по безопасности на воде.

Даниэль Саркисян, старший инженер управления по ЧС г.Петропавловска:



— Участились случаи гибели людей по городу Петропавловску. Это связано с тем, что человек переоценивает свои возможности или купается в состоянии алкогольного опьянения. Человек переоценивает свои возможности, далеко заплывает, судороги также, могут пагубно повлиять. Также участились случаи, когда детей оставляют одних на водоемах. Это чревато ужасными последствиями.

С начала 2021 года вода унесла жизни 18 человек, в их числе 4 детей. По сравнению с прошлым годом таких случаев стало больше, утверждают специалисты. И поэтому мы решили узнать, насколько осведомлены петропавловцы о правилах безопасности при купании на водоемах.

— Знаете правила безопасности на воде? -Да! Нельзя оставлять детей без присмотра, нельзя заплывать далеко без взрослых.

— Если не знаешь какое дно у водоема — нельзя нырять. Нельзя заплывать за буйки и нельзя оставлять детей без присмотра.

— В нетрезвом виде нельзя и за буйки не заплывать. Не доверять воздушным матрасам и не купаться в тех местах, в которых запрещено.



Купальный сезон еще не закрыт. Поэтому сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям настоятельно рекомендуют придерживаться правил безопасности. Не оставлять детей без присмотра, не злоупотреблять алкогольными напитками и не купаться в местах, не отведенных для отдыха.

Диана Салихова