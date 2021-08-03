Ул. Конституции Казахстана предлагают включить в Книгу Рекордов Гиннеса

27 июля председатель Ассоциация рестораторов и отельеров СКО — Сайран Хамзин обратился к акиму Петропавловска с просьбой рассмотреть вопрос о внесении проспекта Конституции Казахстана в Книгу Рекордов Гиннеса как самую длинную пешеходную улицу в мире.

В своем письме он также подчеркнул, что самой протяженной в настоящее время признана Копенгагенская торговая улица Строгет, которая меньше петропавловского арбата на 200 метров. Ее длина составляет 1,8 км. Этот шаг в дальнейшем превратит ул. Конституции в туристический объект, считает Сайран Хамзин, ведь прогуливаясь вдоль нее, можно познакомиться с историей нашего городка.

Сайран Хамзин — председатель Ассоциация рестораторов и отельеров СКО:



— Улица Конституции Казахстана считается достопримечательностью, так как именно здесь ещё в 1950-ые были построены торговые площади, административные здания и жилые купеческие дома, пронизанные историей нескольких поколений, а также проходили митинги, демонстрации и шествия, оставившие неизгладимый след в истории города и в жизни многих людей. Название центральной улицы очень удачно и символично. История региона нашла свое отражение в многочисленных зданиях, обновлённых в современном стиле, подчёркивая связь времен.

Гюзель Закария