Запас масличных в Северо-Казахстанской области составляет 137 тысяч тонн

Сельское хозяйство

22:36 3 Августа 2021

За последние три месяца объёмы в республиканских закромах уменьшились на 470 тысяч тонн. Сейчас запас масличных в Казахстане составляет 557 тысяч тонн.

Основной объем приходится на семена подсолнечника — 230 тысяч тонн и столько же льна. В разрезе регионов наибольший объем масличных хранится в Восточно-Казахстанской области — 183 тысячи тонны. Следом СКО — 137 тысяч тонн, в запасах Акмолинской — 81 тысяча. В нашем регионе в текущем году засеяли 4 млн 300 тысяч га. Из них 3 млн отвели под зерновые и зернобобовые. Масличные разместили на площади 957 тысяч га, кормовые заняли 345 тысяч, картофель — 32 тысячи, овощи — 6 тысяч га.

Айгерим Мукашева

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