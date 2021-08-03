В этом году Продкорпорация закупит около 1 млн тонн зерна нового урожая. Напомню, за первое полугодие для стабилизации внутреннего рынка Продкорпорация реализовала свыше 410 тыс. тонн зерна. Чтобы избежать резкого колебания цен на хлеб, основная его часть была продана мукомольным компаниям. Кроме того, сформирован фуражный фонд, за 6 месяцев животноводческие и птицеводческие предприятия приобрели из него 17 тыс. тонн пшеницы 4 класса и 24 тыс. тонн ячменя.

Рустам Жанатаев, директор департамента закупа и реализации сельхозпродукции АО «НК «Продкорпорация»:

— Планируем в рамках заключенных договоров по форвардному финансированию собрать более 760 тыс. тонн зерна. Также из резерва Правительства выделяются дополнительные средства в размере 20 млрд тенге на закуп фуражного зерна. Это еще порядка 200 тыс. тонн… Если раньше на внутреннем рынке мы продавали зерно только с элеваторов, то сейчас наши отечественные потребители уже проинформированы о том, что мы используем опцию по организации поставки зерна до дверей покупателя.



Дарья Пышмынцева