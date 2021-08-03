Спасатели совместно с полицейскими провели противопожарный рейд

Николай Яборов занимается ремонтом автомобилей почти 30 лет, разбирается в них как никто другой. Сгоревшие автомобили на стоянку его СТО поступают каждую неделю. В основном, говорит мужчина, машины загораются из-за замыкания электропроводки.

Николай Яборов, директор СТО:

-Устанавливают предохранители не того номинала, где-то некачественный ремонт электропроводки, где-то перетерло проводку. Несвоевременно обратились на станцию — в результате автомобиль сгорает.

«Опытные водители везде и всегда возят с собой ключ на 10 или 12, чтобы быстро отключить аккумулятор в случае возгорания», — говорит Николай Дмитриевич. Также мастер подчеркивает, что в первую минуту происшествия важно не растеряться и не поддаться панике.

Николай Яборов, директор СТО:

— Если же установлено газовое оборудование на машине — это еще сложнее. Нужно отключить аккумулятор и закрыть вентиль подачи газа в баллоне. Доступ, к которому иногда закладывают всяким барахлом. Доступ к аккумулятору и к вентилю должен быть быстрый. От этого зависит, спасете Вы свой автомобиль или нет. Сами для себя возите, ребята огнетушители углекислотные и минимум 5 литров. Это не для ГАИ, а для Вас, для жизни Вашего автомобиля.

Чтобы объяснить эти правила пожарные и сотрудники полиции провели профилактическую беседу с автолюбителями. Также по их инициативе эвакуатор со сгоревшим автомобилем проехал по улицам города, демонстрируя горожанам к чему может привести безответственное отношение к своему транспорту.

Даниэль Саркисян, старший инженер управления по ЧС г.Петропавловска:

— На сегодняшний день в г. Петропавловске зарегистрировано 13 случаев пожаров на автотранспорте, из них 3 случая автомобилей с установленным газовым оборудованием. На текущий год по пожарам на автотранспорте или погибших лиц не обнаружено. В частности, в этом играет роль своевременная и качественная профилактика сотрудниками Управления по ЧС города.

Всего с начала года пожарные совместно с полицейскими провели порядка 100 рейдов. Они рекомендуют водителям своевременно проверять свой автомобиль на наличие неполадок и обслуживаться только в официальных сервисных центрах.

Гюзель Закария