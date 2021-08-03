Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» запустил новый курс

Они не только делятся знаниями, но и постоянно впитывают их. Речь идет о педагогах. Чтобы соответствовать требованиям времени, те, кто помогают юным казахстанцам грызть гранит науки постоянно проходят курсы, посещают семинары. Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» за 9 лет существования разработал для работников сферы образования 127 обучающих программ. В канун нового учебного года его представители решили представить новый полезный цифровой продукт.

Асель Мухаметжанова, председатель правления АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу»:



— Стартовал со вчерашнего дня обучающий онлайн курс развития цифровых компетенций педагогов. Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу», как крупнейшая организация в Казахстане по поствузовскому обучению педагогов разработала этот курс для педагогов школ и колледжей.



Он также доступен для студентов отечественных вузов и колледжей педагогических специальностей. Этой категории слушателей тоже будет полезна такая информация. Без цифровых знаний и навыков в работе сейчас сложно. Представители «Өрлеу» предполагают, что их новый курс станет полезен для 500 тысяч человек. Что он из себя представляет?

Асель Мухаметжанова, председатель правления АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу»:



— Это программа, состоит из 4 модулей, в которых более 30 видео материалов и тестов, интерактивных заданий. 40 лекций и презентаций и множество других цифровых образовательный ресурсов. В рамках данного курса с нами сотрудничали такие международные организации как Еропейский фонд образования и Microsoft, а также национальные компании.



В общем, к созданию полезного курса в «Өрлеу» подошли основательно. Кстати, в его основу легли данные прошлогоднего мониторинга, во время которого специалисты центра провели опрос более 300 тысяч педагогов из 7 тысяч школ страны. Он дал понять специалистам «Өрлеу», что новый курс, который будет доступен до 31 октября, педагогов заинтересует. Цифровых знаний для работы в настоящее время не хватает каждому четвертому сельскому и каждому пятому городскому учителю.

Дарья Пышмынцева