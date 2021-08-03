Годовая инфляция в Казахстане по итогам июля составила 8,4%. Сильнее всего подорожали продовольственные товары — на 11%. Ценник непродовольственных вырос больше чем на 7%, а платные услуги для населения — на 6%.

Повысилась стоимость капусты белокочанной, показатель вырос на 12,5%, свёкла подорожала на 9%, репчатый лук — на 8, подсолнечное масло — на 4%. На столько же вырос ценник на табачные изделия. Алкоголь подорожал почти на 1%. Снижение цен зафиксировано на картофель на 20%, помидоры — на 15, огурцы — на 12, чеснок — на 7%. Сжиженный газ в баллонах и дизельное топливо подорожали, плюс 2%, а бензин — почти на 1%. Билеты на самолёт стали стоить дороже, здесь речь идет о 10%, и 1,2%, если говорить об услугах такси. Меньше чем на 1% повысились цены на услуги общественного питания, парикмахерских и салонов красоты, гостиниц. В сфере ЖКХ тарифы на электроэнергию повысились на 5%, холодную воду меньше, всего на 1%.

Айгерим Мукашева