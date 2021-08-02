В стране наблюдается резкий спад снятия пенсионных накоплений

Гюзель Закария, корреспондент:



— «На рынке жилья в Казахстане прекратился пенсионный ажиотаж», — заявляют эксперты. Они изучили данные ЕНПФ и пришли к выводу, что количество заявлений за июль по сравнению с июнем снизилось на 31,4%. Снизилась и сумма. Если январе на покупку жилья казахстанцам понадобилось почти 217 млрд тенге, то в июле всего 52,9 млрд тенге.



Средняя сумма единовременных пенсионных выплат также изменилась. Если изначально она составляла порядка 5.5 млн, то сейчас равна 3.2 млн тенге. Чтобы прояснить картину мы решили узнать у петропавловцев об их отношении к снятию пенсионных и есть ли среди них те, кто воспользовался этой возможностью.

— В моей семье сын ипотечный кредит свой закрыл именно сбережениями пенсионного фонда. И нам, можно сказать, повезло. Огромное спасибо за это, потому что молодым семьям большая помощь, когда есть такие программы!



— В данный момент у меня копятся пенсионные. Если бы я сняла, то на покупку жилья. Я очень хорошо отношусь к «Жилстройсбербанку».



— Снимала сразу, как вышла на пенсию. Так, на жизнь.

Всего по данным фонда на 26 июля 2021 года, за весь период исполнено 364 532 заявления вкладчиков на использование пенсионных для улучшения жилищных условий. На спецсчета переведено свыше 1.6 трлн тенге.

Гюзель Закария