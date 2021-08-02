До завершения Олимпийских игр в Токио осталось чуть меньше недели. Напомню, мировое состязание, на котором разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта стартовало 23 июля. На Олимпиаду нашу страну поехали представлять 95 спортсменов, трое из которых завоевали бронзовые награды.

Честь СКО в Токио отправились защищать Алексей Луценко, Ирина Эктова, Михаил Литвин и Артем Захаров. Все спортсмены, кроме него уже выступили. На велогоночный трек Артем Захаров выйдет «под занавес» Олимпийских игр. После их завершения состоится традиционное расширенное заседание с участием министра, представителей олимпийского комитета, а также различных федераций. Его участники проведут, так называемую, работу над ошибками.

Серик Сапиев, председатель Комитета по делам спорта и физической культуры РК:



— После каждых олимпийских игр проходит расширенное заседание спортивной сферы с участием министра, национального олимпийского комитета, федераций, где мы анализируем ошибки, делаем выводы. Будет проведено заседание, где мы будем принимать решение в отношении главных тренеров, которые, если провалят олимпийские игры, в отношении руководителей. Поэтому такие действия мы пока предпринимаем. После олимпиады мы можем говорить о каких-то структурных изменениях.

Дарья Пышмынцева