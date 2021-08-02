796 природных пожаров и загораний произошли в РК

Высокий уровень пожарной опасности ожидается и в августе. Напомню, что в июле температура воздуха на 1-2° превышала норму. Дефицит осадков, по информации Казгидромета, усугубил уровень пожарной опасности. С начала пожароопасного периода в республике зарегистрированы 485 лесных пожаров и более 2000 степных загораний.

47% основных причин природных пожаров, говорят ЧС-ники, — грозовые разряды, 48% — это нарушения требований пожарной безопасности населением и 5% приходится на нарушение правил при эксплуатации сельхозтехники и другие причины.

Марат Хасенов, заместитель председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК:



— В настоящее время на территории республики природных пожаров не зарегистрировано, все ликвидированы. Только за июль текущего года ликвидированы 796 природных пожаров и загораний, из которых 120 произошли в лесах. Наиболее крупные природные пожары зафиксированы в Карагандинской и Акмолинской областях, в результате которых погибли два человека. Только в период с 3 по 7 и с 25 по 27 июля в Улытауском районе Карагандинской области произошло 7 крупных степных пожаров на общей площади более 46 000 га. Сложность ликвидации пожара доставляли сильные порывы ветра до 28 метров в секунду, который зачастую менял своё направление.

Гюзель Закария