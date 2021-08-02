1 августа COVID-19 подтвердился у 157 жителей СКО

В первый день августа в СК коронавирусная инфекция подтвердилась у 157 человек. У большинства из них болезнь протекает с симптомами.

В разрезе региона по количеству подтвержденных случаев COVID-19 лидируют Петропавловск, а также Кызылжарский, Тайыншинский и Айыртауский районы. В сумме первого числа там зарегистрировали 129 заболевших коварным вирусом. Всего в СКО ПЦР-исследования проводятся в 5 лабораториях. За прошедшие сутки в них сделали 861 анализ. Оба компонента укола здоровья в области получили больше 146 тысяч североказахстанцев.

Дарья Пышмынцева