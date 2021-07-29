В Соколовском лесном хозяйстве заготовят для жителей СКО 100 тысяч кубов древесины

62-летний житель Красноярки Василий Овчинников к холодам всегда готовится заранее. К тому же, нередко печь топить приходится и летом. Когда за окном непогода, в доме быстро становится сыро и неуютно, объяснил сельчанин. Вернуть в него тепло помогает белоствольная. Дрова сельчанин уже много лет берет в Виноградовском лесничестве. Говорит, пока здоровье позволяет, будет сам пилить и привозить топливо домой.

Василий Овчинников, житель с.Красноярки, Кызылжарский район:



— Дрова хорошие, 15 кубов на год. Четыре комнаты, баня, избушка еще. Три печки, поэтому столько дров нужно. Сегодня пилим, приберем, завтра вывезем. Три дня от силы нужно. Если хорошую банду набрать помощников, то можно и за день.

Василию Овчинникову с заготовкой дров обычно помогают его сын и брат. Но большинство североказахстанцев все же заказывает дрова домой. Виноградовское лесничество обеспечивает ими 10 близлежащих сел.

Вячеслав Карасёв, лесничий Виноградовского лесничества, Кызылжарский район:



— Данный лес вымокает. Это поврежденные от воды деревья, здесь заболоченная почва, и в связи с этим нужно делать вырубку, иначе погибнет лес, и население не воспользуется. Так хоть на дрова, где-то что-то даже на пиломатериал выберется. Люди выписывают. Также отвод лесопользователю делаем в рубке главного пользования, который он разрабатывает, разрабатывает себе на пиломатериал и тоже людей снабжает теми же дровами.



Работы на этой деляне, с которой планируют получить до 150 кубометров древесины, начались чуть больше месяца назад. Подобраться к этому участку «работники леса» долго не могли из-за воды. Из Виноградовского лесничества североказахстанцы выписали уже порядка 2 тысяч кубов древесины.

Зада Аманжолова, инженер по лесопользованию Соколовского лесного хозяйства, Кызылжарский район:



— Дрова у нас по 2 тысячи отпускаются, если с подвозом к дому по 8 тысяч за куб выходит. Есть у нас еще уборка вне лесосечной захламленности, уже не сырой лес. ены березы и осины — 122 тг, а сосна — 160 тг.



В СКО дрова населению отпускают 12 лесных хозяйств и 20 лесопользователей. Чтобы холода североказахстанцы встретили в тепле, понадобится 550 тысяч кубометров древесины. 100 из них заготовят в Соколовском лесном хозяйстве.

Дарья Пышмынцева