В Петропавловск прибыли 53 новых автобуса

— Очень хорошо, как — будто в другой мир попали. Очень уютно, спокойно.



— Очень много места здесь, свободно очень. Не то, что в микроавтобусах, в которых мы ездили. Толпились, толкались.



— Хорошие автобусы, конечно, по сравнению с тем, что есть. Я на 27 часто езжу на дачу в Новопавловку, поэтому, конечно, этот автобус, намного лучше.



Новому транспорту петропавловцы рады, как чуду. В него горожане верили, но из-за долгого ожидания надежду на встречу с современными «железными красавцами» потеряли. 28 июля праздник случился у пассажиров, которые пользуются 27 маршрутом. 5 единиц китайских автобусов отечественной сборки курсируют по городу. Прежде чем выйти на его улицы, наша съемочная группа успела рассмотреть их, что называется, со всех сторон.

В новых автобусах есть пандусы — это большой плюс. Главное преимущество такого транспорта во вместимости пассажиров. 10,5-метровый автобус может перевозить до 70 человек. Конечно, большинству из них придется стоять. С кондиционерами, они тут есть, делать это будет приятнее, чем без них. Кроме того, в новых автобусах есть видеокамеры. Одна единица такого транспорта стоит чуть больше 43 млн тенге.

Галина Семёнова, председатель ассоциации «СКО Автотранспортный союз»:



— Автобусы приобретаются совместно с СПК, областным акиматом по договору совместной деятельности с предприятиями перевозчиков. Сейчас при последующем поступлении и постановки на учет транспортных средств мною также будут приобретаться автобусы и задействованы также будут на маршрутах города. Есть еще намерения у других предпринимателей.



Всего в город прибыли 53 автобуса марки «Yutong». Основная их часть выйдет на дороги областного центра сразу после процедуры оформления, которая занимает от двух недель до месяца.

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:



— Постепенно у нас будет вводиться электронное билетирование, об этом мы тоже заранее сообщим, сейчас сроки обговариваются. Оплату можно будет произвести через специальные карточки, которые продаются в ассоциации перевозчиков, либо через другие банковские карточки. При внедрении электронного билетирования также у нас будет осуществляться бесплатный проезд для 12 категорий социально уязвимых слоев населения. Это 9,5 тыс человек.

Кстати, старый транспорт с городских дорог не исчезнет. Он останется на второстепенных маршрутах.

Дарья Пышмынцева