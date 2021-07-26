Телефонных мошенников, обманувших 93-летнюю бабушку, разыскивают полицейские Петропавловска

Злоумышленники обманывают пенсионеров по старой схеме. Звонят на домашний телефон с сообщением о нахождении в опасности их близких родственников. Так они ввели в заблуждение двух пенсионерок.

Вечером 22 июля одной из них поступил звонок о том, что якобы её внука забрали в полицию, и чтобы решить вопрос, нужно заплатить 5 тысяч долларов. Напуганная потерпевшая предложила все свои сбережения — 300 тысяч тенге. На том конце провода ей сказали, чтобы деньги она сбросила человеку, который подойдёт к балкону. Пенсионерка выполнила требования мошенников. Лишь потом, связавшись с родственниками, она поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

По данному факту ведется досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество». Второй такой же случай произошел несколькими днями ранее. Но на этот раз женщина незамедлительно связалась с родственником, о котором говорили злоумышленники, убедилась, что с ним всё в порядке, и обратилась в полицию. Стражи порядка просят население предупредить пожилых родственников о возможной опасности. При получении телефонного звонка такого рода необходимо связаться с близкими и обратиться в полицию.

Гюзель Закария