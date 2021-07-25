Специальный репортаж: выборы сельских акимов в СКО 25.07.2021

Тлеген Каскин, председатель Северо-Казахстанской областной избирательной комиссии:



— Согласно данным представленным территориальными избирательными комиссиями, согласно данным на 7 часов времени столицы 25 июля 2021 года, все 174 избирательных участка приступили к голосованию.



Новые день «Х» в истории Казахстана настал. Впервые в республике проходят прямые выборы акимов сельских округов. Они коснутся и городов районного значения. В случае с СК речь идет о Мамлютке. Ее, а еще жители 70 сельских округов из 214 кандидатов выберут своего акима.

Тлеген Каскин, председатель Северо-Казахстанской областной избирательной комиссии:



— В 3 округах на одно место претендуют 2 кандидата. В 64 округах — по 3 кандидата и в 4 округах – по 4.



За процессом голосования следят члены местных избирательных комиссий. К такой работе на севере страны подключили 994 человека. Напомню, 25 июля выборы проходят в 218 селах области. Явка избирателей в них отражается на специальных интернет страницах каждый 2 часа. Предварительные итоги голосования обнародуют в 22.00.

Дарья Пышмынцева

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С самого утра в Явленке сельчане идут на выборы, как на праздник. Каждый понимает, что принимает участие в значительном событии, ведь прямое голосование за окружных и сельских акимов проходит впервые в истории страны. Ранее их назначали вышестоящие органы.

— Народ выбирает своего акима, который знает все запросы и нужды своего населения. Я думаю, политика, проводимая президентом, очень верная и правильная.

— Нужно поднимать страну. Нам необходим лидер, который будет работать во благо нашего села. И меня радует, что теперь и я смогу внести свой вклад, могу сделать выбор.

— Я признательна, что могу внести свою долю в развитие и процветание сельского округа. Я считаю долгом отдать свой голос, поэтому и пришла немного раньше.



Для Валентины Редькиной эти выборы занимают особое место, ведь они определят будущее ее малой Родины. Несмотря на то, что в своей жизни она голосовала много раз, сегодня чувствует небольшое волнение. Женщина верит, что прямые выборы изменят село только в лучшую сторону, потому как теперь народ может выбрать близкого по духу лидера.

Валентина Редькина, жительница с. Явленки, Есильский район:



— Эти выборы для меня особенные. Особенные они тем, что мы выбираем местную власть. Никогда мы акимов сельских округов не выбирали, а в этом году нам предоставлена такая возможность — выбрать себе акима. Я считаю, что это шаг к демократизации и к волеизъявлению каждого человека.

Гюзель Закария, корреспондент:



— Участок №162 , расположенный в школе, работает с 07:00. Явка избирателей активная, говорят наблюдатели. За 3 часа здесь проголосовали 458 человек из 1468. Это 31,2 % от общего числа.



На входе в участок избирателей просят обработать руки, надеть маску и соблюдать дистанцию. Каждый встает в очередь по заглавной букве своей фамилии. Далее голосующих ориентируют наблюдатели.

Всего в Явленском сельском округе в гонке участвует 3 кандидата, двое из них — самовыдвиженцы.

Бекзат Бидалина, председатель участковой избирательной комиссии, Есильский район:



— Выборы идут без нарушений, комиссия следит за всем процессом. На участке работает 4 наблюдателя, двое из них — мобильные. Они следят за правомерностью голосования. На территории Явленки всего 3 избирательных участка. В целом, хочу отметить, что народ инициативно принимает участие. Особенно, молодежь.



Гюзель Закария, корреспондент:



— А это уже участок под номером 143. Находится в 50 километрах от районного центра. Здесь выбирают акима Корнеевского сельского округа.



Предусмотрены все санитарные нормы. На входе раздают маски, не допускают столпотворения, ведь у корнеевцев избирательный участок только один. Исполнить свой долг пришла и Кристина Мельцер. Она — ровесник независимости нашей страны. Голосует за будущее детей, говорит женщина.

Кристина Мельцер, житель с. Корнеевки, Есильский район:



— Впервые у нас такое происходит в селе. Вообще, везде. Акима выбирает сам народ. Это более чем правильно, потому что наших мы знаем, мы с ними разговариваем. Каждый день мы с ними сталкиваемся, то есть проблемы они видят изнутри. Так решения будут приниматься быстрее, потому что люди разговаривают и нас слышат!



Возлагают надежды на кандидатов и другие сельчане. У каждого свои пожелания.

— Как сознательный пенсионерка, пришла на выборы. Хочется, чтобы наше село процветало, чтобы какие-то мероприятия организовывались, вклады получали мы побольше. Дороги у нас начали делать. Свет, кстати, по улицам провели многим

— Хотелось бы, чтобы это был человек, который в первую очередь думал о гражданах. Решал проблемы своевременно.

— Пришла голосовать с подругой. Пришла впервые. Я считаю, сделала правильный выбор



В общем, корнеевцы могли выбрать акима среди двух кандидатов либо отметить галочкой графу «Против всех». К слову, ее утвердили в Верхней палате еще в мае этого года по инициативе главы государства.

Риза Хасенова, секретарь участковой избирательной комиссии №143, с. Корнеевка, Есильский район:



— К 11-ти часам по информации нашего округа из 1457 человек проголосовали 460 человек. Это составляет 31 %. В данное время началось активное посещение.



Всего в Есильском районе выборы проходят в 7 сельских округах. Организовано 18 избирательных участков. Итоги подведут сегодня ночью.

Гюзель Закария

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В Северо-Казахстанской области 13 районов, 4 города районного значения и 190 сельских округов. Численность сельского населения региона составляет 53%, это 288 тысяч человек. Североказахстанцы принимают активное участие в выборах акимов округов. По состоянию на 12 часов дня на избирательные участки пришли более 60 тыс. человек. К слову, в выборах участвуют 68 партийных кандидатов и 146 самовыдвиженцев. По словам председателя областного филиала республиканского общественного объединения «Центр беспартийного наблюдения» Жаната Мухамеджанова, в настоящее время за выборами наблюдают 522 человека.

Жанат Мухамеджанов, председатель СКОФ республиканского общественного объединения «Центр непартийного наблюдения»:



— Общее количество наблюдателей составит 522 человека. Их координацию будут осуществлять 5 областных координаторов, 174 районных мобильных капитанов и 348 стационарных наблюдателей. Хочу отметить, что жители проявляют высокую активность в выборах. У сельчан есть свои запросы и потребности, отличающиеся от потребностей горожан. Поэтому я считаю правильным, чтобы сельские жители сами выбирали акима, который знает проблему села и сможет ее решить.

Диана Салихова

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Участок № 243 в обычные дни — Таманский комплекс — школа ясли — сад. Сегодня сюда с самого утра сельчане идут отдать свой голос. Среди них и Татьяна Курбатова. 49-летняя женщина живёт здесь с рождения. За эти годы не пропустила ни одни выборы. Голосовать за акима сельского округа ей, как и всем казахстанцам, сегодня пришлось впервые. Ощущения немного иные, но суть та же, признаётся Татьяна. Каждый голосует за стабильность и процветание своего родного края.

Татьяна Курбатова, жительница с. Таманского, район М. Жумабаева:



— Хочется, чтобы изменения были в нашем селе. Чтобы они вели к лучшей социальной жизни, улучшались бытовые условия. Вот сейчас будут строить новый водопровод. Хотелось бы, чтобы улучшалось качество связи, дороги. Конечно, мы на это надеемся.



Точно знает, какие изменения требует родное село и Сартай Сердалинов. Чтобы идеи избирателя совпали с обещаниями кандидатов, мужчина внимательно изучал их программы. Подобрал такую кандидатуру, что ближе к желаниям сельчан, и отдал свой голос.

Сартай Сердалинов, житель с. Таманского, район М. Жумабаева:



— Здесь я живу с семьёй уже больше 20 лет. Видел много изменений за это время. Большинство — в лучшую сторону. Но, хотелось бы, чтобы молодёжь отсюда не уезжала. Ведь они — наше будущее. Если создать для них здесь хорошие условия для работы и жизни в целом, думаю, проблема решится.



Время чуть больше 10-ти утра, а свои голоса уже отдали 50 % населения. Основной «наплыв» пришёлся на первые часы работы, говорят члены избиркома. Всего в Таманском сельском округе района М, Жумабаева работают 3 участка. Свой выбор здесь должны сделать 747 избирателей. Среди них есть и те, кто до пункта по состоянию здоровья добраться не может. Для них предусмотрели передвижные урны.

Александр Поляков, председатель участковой избирательной комиссии, район М. Жумабаева:



— На данный момент нарушений не выявлено. Присутствуют на избирательном участке наблюдатели. Также осуществляются дежурства участковым инспектором, который следит за порядком участка.



Под контролем, без нарушений проходит голосование и в Полудино. Здесь за 7 часов проголосовали 45 % сельчан, это около 400 человек. На кресло акима сельского округа изначально претендавали 3 кандидата. Один из них в день «Х» отказался от участия. Но, североказахстанцы не расстраиваются. Говорят, пост займёт достойнейший.

— Та, процедура , которая сейчас проходит, важна для народа. От того, кого мы выберем, и будет зависеть будущее сёл Казахстана, в том числе и нашего Полудино.



— В нашем округе очень много работы проводится по улучшению благосостояния сельчан. Проблем с водой, как во многих деревнях, у нас нет. Строятся дороги, проводятся ремонт школ. И хочется, чтобы Полудино развивалось такими же темпами.

Такие выборы проходят впервые за историю Независимого Казахстана. Они должны стать новым этапом политической модернизации.

Оралбай Сагындыков, председатель совета ветеранов, район М.Жумабаева:



— Если раньше в сельских округах не решались вопросы, а они заглядывали на вверх, показывали как они решаются в районных масштабах, то сейчас в бюджет заложены определённые средства, которыми будут распоряжаться сами акимы и решать все вопросы, которые возникают в их сельских округах.



Изменения есть и в самой процедуре избирательной системы, а именно в бюллетенях. Здесь появился дополнительный пункт, поставив галочку напротив которого, можно проголосовать против всех кандидатов.

Таиба Икметова, председатель участковой избирательной комиссии, район М. Жумабаева:



— У нас все условия для избирателей созданы, для слабослышащих, для слабовидящих. У нас есть выездные, которые по заявлению голосуют. Таковых у нас 25.

В Полудинский сельский округ входят два населенных пункта. Общее число избирателей — чуть больше тысячи человек. Всего в районе М. Жумабаева 15 избиркомов и 16 кандидатов. За них отдать свой голос должны 3406 североказахстанцев. Выберут здесь 6 новых окружных акимов.

Жанель Бисенбаева

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Будущее сел в руках их жителей. Североказахстанцы это понимают, поэтому к выборам отнеслись со всей ответственностью. Почти 71% избирателей свой голос за достойного на их взгляд кандидата уже отдали.

Тлеген Каскин, председатель Северо-Казахстанской областной избирательной комиссии:



— В Айыртауском районе 3224 избирателя или 73,07 %. В Акжарском районе 689 избирателей или 73,14 %. В Аккайынском районе 6953 избирателя или 76,66 %. В Есильском районе 6410 избирателей или 67,22 %.



В других районах процент явки примерно такой же. Самый высокий он среди уалихановцев, но там и избирателей меньше всего по области. По данным на 16:00 выделить также можно район М.Жумабаева. Из 2690 избирателей гражданскую позицию проявили около 80% сельчан. Тем из них, кто еще не сделал свой выбор, но собирается, санитарные врачи напоминают о простых, но важных правилах.

Асет Жуматаев, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:



— Всем участникам избирательного процесса необходимо соблюдать режим ношения одноразовых масок, использовать антисептические средства для дезинфекции рук. Соблюдать социальное дистанцирование между людьми — не менее 1,5-2 метров друг от друга. Избегать рукопожатий либо других форм прямого контакта.



По данным Асета Жуматаева только за прошедшие сутки коронавирусом в севером регионе заболел 141 человек. Кроме того, за последнюю неделю в 3,5 раза выросла заболеваемость опасным вирусом. Отсюда и опасения местных санитарных врачей о том, как пройдут выборы сельских акимов. Полицейские следили за тем, чтобы они были безопасными для населения. В день «Х» задействовали полтысячи сотрудников в погонах.

Дарья Пышмынцева