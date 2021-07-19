38 степных и 16 лесных пожаров произошло в СКО

16 лесных пожаров произошло в СК с начала года. Огонь уничтожил деревья на площади 34 га. Материальный ущерб превысил 3 млн тенге. Если сравнивать с прошлым годом, то лесных пожаров стало больше на 50% в Жамбылском и районе Шал акына. На треть увеличилось их число в районе Магжана Жумабаева. На 20% — в Кызылжарском.

Рамиль Камалов, начальник ДЧС СКО:



— В текущем году в 6 случаях послужило нарушение правил пожарной безопасности при проведении работ по отжигу сухой растительности. 2 случая из-за неосторожного обращения с огнем и 2 лесных пожара произошли по причине грозовых разрядов.

Ещё один лесной пожар перешёл к нам из соседней России на территорию района Магжана Жумабаева. А из Акмолинской области огонь перекинулся на леса Тайыншинского района. Едва не пострадали насаждения Айыртауского района. Из-за молнии произошло возгорание деревьев в лесу.

Рамиль Камалов, начальник ДЧС СКО:



— В начале стадии пожар был ликвидирован, не допущено его распространение. Особенно это опасно, когда порывы ветра составляют 15-30 м/с. Возможность образования верхового пожара. Наземные силы здесь справиться не могут. Нам приходится применять авиацию.

Спасатели продолжают проводить рейды по предупреждению природных пожаров. Работают 47 мобильных групп, в составе которых 233 человека. Они провели более 700 рейдов. Выявили 96 нарушителей. Но только одному из них выписали штраф на сумму 65 тысяч тенге. Остальные отделались предупреждением. На особом контроле сейчас 67 населённых пунктов, 15 оздоровительных лагерей и 41 зона отдыха. Они расположены на потенциально опасных территориях лесостепной зоны.

Всего с начала пожароопасного периода в области зарегистрировано более 700 случаев возгорания сухостоя, мусора и камыша. Произошло 38 степных пожаров на общей площади 423 га. Спасатели в очередной раз напоминают о правилах пожарной безопасности.

Рамиль Камалов, начальник ДЧС СКО:



— Настоятельно рекомендуем Вам:

— не выжигать сухую траву;

— не бросать в лесу горящие спички, окурки, стеклянную тару.

— отдыхая на природе, не покидайте место своего досуга, не убедившись на 100% в его пожаробезопасности.

Неутешительная статистика и по пожарам в населённых пунктах. Их было 367 с начала года. Погибли 32 человека. Если сравнивать с прошлыми годами, заметен рост и по количеству возгораний в жилом секторе, и по числу травмированных и погибших. Спасатели связывают это с износом жилья. 70% всех частных домов СК ветхие. Электрические сети там изношены, печи и дымоход старые. Вторая причина гибели людей в огне — алкоголь. Каждый второй погибший в пожаре североказахстанец был в нетрезвом состоянии.

Айгерим Мукашева