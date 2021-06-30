Жилье для работников строят в с.Ковыльном р-на им.Г.Мусрепова

Используют передовые технологии растениеводства и получают достойный урожай. ТОО «Ақселеу» в районе имени Г.Мусрепова сформировалось 22 года назад. Начинали традиционно с пшеницы. Сейчас же из 15 тысяч га треть засеяли масличкой и бобовыми. Хозяйство известно тем, что даже в годы сильной засухи и непогоды собирало хороший урожай. Секрет успеха в удобрениях. На них предприятие не экономит. Помимо основных весенних и осенних подпиток вносят азот и микроудобрения по вегетации, прямо во время химобработки небольшими дозами.

Нурлан Малаев, заместитель директора по производству ТОО «Ақселеу», район им. Г.Мусрепова:

— Для этого мы приобрели с РФ удобрения для производства жидких удобрений. 3-ий год работаем. В 1-ый год у нас было самодельное оборудование. Мы опробовали эту технологию. В прошлом году уже закупили заводское. Закупили, полным ходом работает. В этом году дополнительно поставили растворный узел.

Получился свой мини-завод по производству жидких минеральных удобрений. Теперь все химпрепараты готовятся в одной точке. Отсюда «КамАЗы» забирают готовый раствор и везут в поле.

Удобрения помогают смягчить последствия засухи и суточных перепадов температуры, которые порой достигают 30 градусов. За 3 года в хозяйстве достигли 6%-ой прибавки по урожаю. Развивает ТОО «Ақселеу» и животноводство. Числится 650 голов КРС породы герефорд. Элитный племенной скот, чистая кровь в 3 поколениях. Животноводы Казахстана закупают здесь бычков для разведения племенного поголовья. Сейчас ТОО активно осваивает цифровизацию. Нужны IT-специалисты и инженерно-технический персонал. Условия труда предлагают хорошие, о работниках в хозяйстве заботятся, говорит Виктор Хват. Главное — честно трудиться.

Виктор Хват, механизатор ТОО «Ақселеу», район им. Г.Мусрепова:



— С 2003 года работаю механизатором. Директор хвалит. Решил, как молодой семье, дать квартиру. Сейчас пока живу в совхозном доме. Он старенький.

Но уже этой осенью Виктор с супругой и двумя детьми переедут в новый просторный дом. Его выдадут механизатору за хорошие показатели в работе. Посеял 2,5 тысячи га, в прошлом году собрал 1,5 тысячи тонн зерна. Такие работники на селе нужны. И дом — отличный способ удержать специалистов. Семья будет платить символическую сумму за аренду — около 6 тысяч тенге в месяц. Всего в этом году директор ТОО построит 5 домов для своих работников. Стоимость каждого — 15 млн тенге.

Серик Малаев, директор ТОО «Ақселеу», район им. Г.Мусрепова:



-Кроме этого, мы серьезное внимание уделяем вторичному жилью, где живут наши люди. Ежегодно мы 4-5 домов капитально ремонтируем и предоставляем нашим механизаторам. Зарплата ежемесячно выплачивается. В прошлом году у нас среднемесячная зарплата была 138 тысяч тенге. В текущем году, я думаю, ещё на 15-20% повысится.

Около половины жителей Ковыльного трудятся в хозяйстве Серика Малаева. С его приходом село стало процветать. Сейчас во всех домах есть вода. Половина сельчан забыли о дровах и угле. Директор ТОО вложил 80 млн тенге в строительство котельной. Теперь в селе есть центральное теплоснабжение. Также Серик Малаев открыл в деревне пекарню, баню, столовую и даже фитнес-центр с секцией вольной борьбы. Ей Дмитрий Кудрин занимается давно. В этот зал парень приходит 5 раз в неделю.

Дмитрий Кудрин, житель с.Ковыльного, район им. Г.Мусрепова:



-Занимаемся каждый вечер здесь. Вся молодежь сюда заходит. Вечером молодёжи заниматься особо нечем. Чтобы не гуляли, не пили, здесь занимаемся спортом. Развлечение такое.

Также ТОО занимается содержанием местных дорог и следят за чистотой, занимаются благоустройством.

Серик Малаев, директор ТОО «Ақселеу», район им. Г.Мусрепова:



— Для жителей и работников мы предоставляем корма для личных подсобных хозяйств. Мы завозим, скирдуем. Предоставляются услуги по вспашке огорода. То есть все услуги, которые необходимы жильцу, мы это организовали.

Работники отвечают добросовестным отношением и трудолюбием. Сейчас в Ковыльном 130 домов, в которых проживают 430 человек. А 4 года назад было не больше трёхсот сельчан.

Айгерим Мукашева