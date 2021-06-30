За 2 дня полицейские задержали 5 подростков

Правоохранительные органы

21:43 30 Июня 2021

Только за два ночных рейда полицейские выявили пять правонарушений. Несовершеннолетние находились в позднее время вне дома без сопровождения законных представителей. У одного подростка при проверке обнаружили признаки легкого алкогольного опьянения.

 Бакытгуль Касенова — инспектор по делам несовершеннолетних управления полиции г.Петропавловска:

— Законными представителями являются мама и папа. Если несовершеннолетний будет идти в присутствии родственника, соседа, дяди и тети, это будет расцениваться также, как ребенок будет идти без законных представителей.

Несовершеннолетние, находясь на улице в позднее время, могут сами стать жертвой преступления. Мобильные группы ювенальной полиции в первую очередь пытаются не допустить несчастные случаи. Они напоминают, что детям запрещается находиться в развлекательных заведениях после 10-ти часов вечера и на улице после 11-ти без родителей.

 Бакытгуль Касенова — инспектор по делам несовершеннолетних управления полиции г.Петропавловска:

 — Были проведены рейдовые мероприятия по недопущению совершения административных правонарушений как несовершеннолетними, так и в отношении несовершеннолетних.   Уважаемые родители! Просьба контролировать своих несовершеннолетних детей.

За ночные гуляния с начала года к административной ответственности привлекли 340 родителей. За 5 месяцев на профилактический учёт полицейские поставили 66 семей.

Гюзель Закария

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