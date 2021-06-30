В СКО промышленные предприятия наращивают темпы производства

Полипропиленовые гранулы смешать с добавками, разогреть консистенцию до 260 градусов. На специальном оборудовании сделать из всего этого тонкую плёнку и нарезать её кусочками. Это примерный рецепт изготовления нитей, из которых в итоге получаются так называемые «биг-бэги». Производить в «SMBGROUP FAMILY» их начали с апреля прошлого года. За это время объемы производственной мощности увеличились до 100 тысяч штук в месяц. Помимо «больших сумок» здесь делают и слим-бэги. Отличаются они от первых бОльшей грузоподъёмностью. Если биг-бэги выдерживают до 2 тонн сыпучих веществ, то слим-бэги помещают до 4-ёх. Современная упаковка за год работы успела зарекомендовать себя на отечественном и зарубежном рынке.

-У нас активно покупают крупнейшие горно-обогатительные комбинаты РК, также мы часть продукции экспортируем на российский рынок. Планируем увеличить объемы производства. На сегодня увеличиваем штат сотрудников. Сегодня здесь работают до 200 человек.

Примерно столько же трудятся и в ТОО «Северный фанерный комбинат». Работа здесь кипит. Пока в одной части объекта из бревна располосывают шпон, в другой — тонкие листы склеивают между собой. В конечном итоге получается вот такая ламинированная фанера. Используют её в строительстве. Если раньше в Казахстан 90 % материала завозили из зарубежных стран, то сейчас 1/3 её часть покрывает фанерный завод.

Айваз Бакиров, заместитель директора ТОО «Северный фанерный комбинат»:

-Работаем мы с начала года. В прошлом году мы налаживали, делали ремонт. Сейчас мы вышли уже на 90% мощности своего производства. В этом году мы планируем дальше увеличивать своё производство. Планируем установить сушильный аппарат и производить от 60-70 кубов в день.

За полгода на рынке успел себя зарекомендовать и оптово-распределительный центр. Сейчас там хранят 3 вида товаров народного потребления. Это продукты питания, бытовая химия и предметы домашнего обихода. Всего в ТОО «Радуга» насчитывается больше 10 тысяч наименований товаров. Отсюда они сразу же попадают на полки магазинов. В ТОО налажена логистика. Доставляют продукцию и в отдалённые районы. Чтобы «отовариться», ехать в областной центр нет необходимости. Можно просто оставить заявку, после чего всё доставят.

Владимир Михайленко, заместитель директора ТОО «Радуга»:

-Одна из основных целей — наладить логистику. То есть избавиться от мелких и крупных оптовиков и напрямую доставлять товары народного потребления от производителя до торговых домов.

Соответственно, и стоимость товара снижается на 15-20%. Продолжает свою работу и завод «ЗИКСТО». Сейчас здесь занимаются производством 80-ти футовой платформы для перевозки морских контейнеров. По сравнению с прошлыми моделями, которые здесь выпускали, эта более усовершенствованная.



Ренат Шамсутдинов, генеральный директор АО «ЗИКСТО»:

-Если мы раньше выпускали модель, там были тормоза неразделительные. Сейчас уже разделительные, то есть на две тележки. Если откажет одна тележка, то тормозить будет вторая тележка.

Произвести таких вагонов необходимо 2 тысячи единиц. Работу выполнили почти на 20%. Темпы стремительные. В день здесь выпускают 5-6 платформ. Договорённость на поставку оборудования есть с компаниями из стран СНГ.

Жанель Бисенбаева