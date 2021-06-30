В Петропавловске сдали 128-квартирный дом для первоочередников

Роза Рахимова уже несколько дней получает звонки с поздравлениями. В жизни её семьи произошло очень важное событие, которого она вместе с мужем и детьми ждала 11 лет. Женщине выдали двушку в 128 квартирном арендно-коммунальном доме.

Роза Рахимова, жительница г. Петропавловска:

— Неожиданно все это. Сейчас рассмотрели квартиру, двухкомнатную нам дали, все очень хорошо, все понравилось. Старший сын нам помогал, он начал работать, ему 24 года, нас обеспечивает, помогает. Я не работаю, сижу по уходу, муж тоже не работает, тоже на инвалидности, сын — студент, учится в колледже.

Не работает Роза, потому что ухаживает за дочерью — инвалидом первой группы. Глава региона поздравил семью с предстоящим новосельем. Его скоро отметит и Наталья Касимова вместе с супругом и 6 детьми. В очереди на собственное жилье они стояли 9 лет.

Наталья Касимова, жительница г. Петропавловска:

-Дети рады, самое главное, что детям понравилось. До этого площадь маленькая была. Сюда приехали, им все нравится, столько пространства много.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Для каждой семьи и для каждого человека вопрос жилья — это вопрос №1. Хорошее событие сегодня у 128 жителей этого дома. Мы через несколько дней будем сдавать такой же дом рядышком, строится в этом микрорайоне еще 6 домов. 3 дома мы хотим еще сдать до конца года. Здесь поликлиника, чтобы было удобнее, рядом строим, до конца года тоже хотим это сделать, чтобы далеко не ездить.

Все для удобства людей. Касимовы вместе с детьми уже несколько раз выходили на детскую площадку рядом с новым домом. Хорошо проводить время многодетная семья сможет и в новом сквере поблизости. Но сейчас все мысли у новосёлов о предстоящем переезде, как и у других жильцов арендно-коммунальной пятиэтажки. Кстати, строить ее начали в августе 2019-го за счет средств республиканского бюджета. Проект стоимостью 1 млрд 100 млн тенге компания «Зерттеу СК» завершила весной этого года.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



-Сумма выделяемых средств на строительство жилья и объемы строительства жилья в области растут. К примеру, в прошлом году на эти цели было выделено порядка 17 млрд тенге, в этом году уже 28 млрд тенге. В результате до конца года построят 3,5 тыс квартир.

Всего новоселье в 2021 году отпразднуют 12 тысяч североказахстанцев.

Дарья Пышмынцева