Более 600 единиц огнестрельного оружия уничтожили полицейские



Сданное, найденное и конфискованное. Полицейские уничтожили более 600 единиц огнестрельного оружия, изъятого из незаконного оборота.

Такое количество собралось за год оперативно-профилактических мероприятий. До переплавления образцы хранили в специально оборудованном помещении. После стражи порядка приводили их в состояние непригодности. Деформированное оружие в опечатанных ящиках под охраной доставили в одно из предприятий области. Образцы отправляли в печь под строгим наблюдением видеокамер, а также членов комиссии. В общем процесс занял 8 часов времени.

Жанель Бисенбаева