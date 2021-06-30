Более 600 единиц огнестрельного оружия уничтожили полицейские

Правоохранительные органы

21:42 30 Июня 2021


Сданное, найденное и конфискованное. Полицейские уничтожили более 600 единиц огнестрельного оружия, изъятого из незаконного оборота.
Такое количество собралось за год оперативно-профилактических мероприятий. До переплавления образцы хранили в специально оборудованном помещении. После стражи порядка приводили их в состояние непригодности. Деформированное оружие в опечатанных ящиках под охраной доставили в одно из предприятий области. Образцы отправляли в печь под строгим наблюдением видеокамер, а также членов комиссии. В общем процесс занял 8 часов времени.

Жанель Бисенбаева

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