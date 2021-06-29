Какие направления скрининга входят в пакет ОСМС?

Болезнь лучше предупредить, чем лечить. В этом на собственном опыте убедилась Сания Касымова. Четыре года назад горожанка прошла плановый скрининг. Как оказалось, не зря. У 62-летней женщины врачи выявили глаукому. К счастью, на ранней стадии. Вовремя назначенное лечение способствовало тому, чтобы болезнь не прогрессировала. Теперь женщина к профилактическим осмотрам относится ответственно. Сегодня пришла на повторное медицинское обследование.

Сания Касымова, жительница г. Петропавловска:

-Измерили давление, взяли кровь на холестерин, кровь на сахар, измерили глазное дно. 01.36 Это конечно важно, чтобы найти предварительный диагноз. Чтобы врачи смогли поставить его предварительно.

Глаукома — одно из наиболее тяжелых глазных заболеваний, говорят врачи. Болезнь опасна тем, что без лечения слепота неминуема, и крайне коварна, поскольку проявляется не сразу. Главная задача — обнаружить болезнь до того, как она даст о себе знать. Периодичность прохождения скрининга на раннее выявление глазного заболевания — 1 раз в четыре года. Помимо этого, в пакет ОСМС входят обследования еще по 6 различным направлениям.

— На раннее выявление поведенческих факторов риска. Целевая группа: мужчины и женщины в возрасте 30-70 лет.

— На раннее выявление артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца и сахарного диабета. Целевая группа: мужчины и женщины в возрасте 40-70 лет.

— На раннее выявление рака шейки матки. Целевая группа: женщины в возрасте 30-70 лет.

— На раннее выявление рака молочной железы. Целевая группа: женщины в возрасте 40-70 лет.

— На раннее выявление колоректального рака. Целевая группа: женщины в возрасте 50-70 лет.

— На раннее выявление вирусных гепатитов В и С.

Обойти кабинеты можно за один час и это с учётом очереди. Скрининги проводят в поликлиниках по месту прикрепления. Для отдаленных местностей предусмотрели передвижные комплексы и медицинские поезда. Сам процесс обследования проходит в три этапа.



Акку Момунова, заведующая отделением городской поликлиники №3:

-Первый этап- это подготовительный. То есть формируется список, подлежащего населения. Второй этап- этап осмотра. То есть, каждый вид скрининга проводится по определённому алгоритму. И третий — это заключительный этап, дообследование и постановка на диспансерный учёт.

С начала года скрининг в городской поликлинике №3 прошли почти 13,5 тысяч североказахстанцев. Больше всего врачи обнаружили болезни системы кровообращения. Рак шейки матки доброкачественных новообразований выявили у 11 жителей областного центра. Злокачественных, к счастью, специалисты не диагностировали.

Жанель Бисенбаева