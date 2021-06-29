ДГД СКО напоминает о нормах провоза товаров для личного пользования, действующих на территории ЕАЭС

Без уплаты таможенных пошлин и налогов. В областном департаменте государственных доходов напоминают североказахстанцам о действующих нормах провоза товаров для личного пользования, которые действуют на территории Евразийского экономического союза.

Важно, чтобы посылка или перевозимый груз не превышали 25 кг и 500 евро. С воздушным видом транспорта дела обстоят иначе. Стоимость товаров для личного пользования не должна превышать 10 тыс евро, а вес 50 кг. Посылки, доставляемые перевозчиком, которые отправляются в международные почтовые пункты на таможенной территории ЕЭС в течение месяца на одного человека, по весу не должны превышать 30 кг, а по стоимости 200 евро. Отдельные требования предусмотрены к отправке и перевозке алкогольных напитков.



Светлана Липина, главный специалист управления таможенного контроля ДГД по СКО:



— Алкогольные напитки и пиво, ввозимые на территорию Союза — 3 л в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста. Если стоимость и вес превышает нормы, выплачиваются сумму таможенных пошлин, налогов — 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения стоимости и весовой нормы. Алкогольные напитки и пиво, которые ввозятся на территорию союза более 3 л, но не более 5 л — 10 евро за 1 л. Этиловый спирт в количестве до 5 л включительно — 22 евро за 1 л.

Дарья Пышмынцева