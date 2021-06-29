25-летняя девушка вместе со своим сожителем обворовывала дачи. Один из случаев произошёл в дачном обществе «Надежда». Там у жителя Петропавловска украли деньги, документы, банковские карты и сотовый телефон. Сумма ущерба составила 97 тысяч тенге. Злоумышленниками оказались 25-летняя горожанка и её сожитель. На их счету — целая серия краж в дачных обществах «Ромашка» и «Клинок». Тогда у людей пропадали инструменты и вещи. Часть похищенного стражи порядка изъяли. Паре грозит срок от двух до семи лет.

Алишер Ашимов