В Тайыншинском районе семейная пара отравилась угарным газом

ДЧС

23:44 28 Июня 2021

Семейная пара погибла в результате отравления угарным газом. Инцидент произошел 25 июня в с. Горьком Тайыншинского района.
Супруги перед сном решили затопить печь, дымоход которой был неисправен. По словам соседей, мужчина начал ремонтировать отопительную систему. Однако, по каким-то причинам не смог довести дело до конца. Помимо родителей в доме находился и 14-летний ребенок. К счастью, мальчик остался жив. Правда, находится в тяжелом состоянии. Отметим, за две недели до трагедии районные сотрудники по ЧС навещали семью с профилактической целью. С начала 2021-го в СК зарегистрировано 367 пожаров. В огне погибли 32 североказахстанца. Из них двое детей.

Дмитрий Растихин — начальник управления государственного контроля ДЧС СКО:

— Ещё раз просим обратить внимания на отопительные печи. Ни в коем случае нельзя использовать поврежденные печи. И после ремонта необходимо убедиться в ее исправности еще раз. Не закончив ремонт печи, ни в коем случае нельзя приводить ее в эксплуатацию. У нас для патрулирования и своевременного обнаружения создано 47 мобильных групп. В состав данных групп входят представители органов ЧС, местной полицейской службы, исполнительных органов. Группами произведено более 602 рейдов. По результатм рейдов составлено 96 административных протоколов.

Алишер Ашимов

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