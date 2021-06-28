В СК зарегистрировано 13 случаев заболеваемости КВИ

COVID-19: Казахстан

23:47 28 Июня 2021

За прошедшие сутки коронавирус выявили у 1686 казахстанцев. Ситуация обостряется в Нур-Султане.
За сутки здесь выявили больше полутысячи зараженных. Небольшой прирост наблюдается и в южной столице. Количество инфицированных составило 215 человек. По состоянию на 28 июня в СК выявили 13 случаев заболеваемости. Из них 11 — оказались с симптомами. Лечение продолжают получать 24 тысячи граждан. Между тем, в стране продолжается прививочная кампания. Первый компонент антиковидной вакцины получили 3 млн 165 тысяч казахстанцев, второй — 1 млн 905 тысяч. В разрезе регионов по вакцинации СК по-прежнему занимает 16 место. Первым компонентом вакцины привились более 111,5 тысяч североказахстанцев. Полный курс прошли 67 тысяч жителей.

Алишер Ашимов

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