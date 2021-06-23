«Индийский» штамм КВИ обнаружили в Алматы

Арман Кушбасов, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:



— Всего с начала пандемии у нас зарегистрировано 15 137 случаев КВИ. В целом, в области эпидситуация сейчас стабильная. Однако, за последнюю неделю мы наблюдаем небольшой рост на 4%.

Сейчас лечение в стационарах получают 153 человека. 17 из них в отделении реанимации. Больничные койки заняты на четверть. За последние сутки выявили 13 заболевших. 20-ый день северный регион находится в «зелёной» зоне. Но вполне возможно, что в области введут дополнительные меры по карантинному режиму. Такую рекомендацию главному санврачу страны дали члены межведомственной комиссии. Всё из-за «индийского» штамма коронавируса. Сегодня он подтвердился у жительницы Алматы. А в столице продолжают скрининг положительных ПЦР-тестов. Есть вероятность того, что в главном городе страны циркулирует «Дельта» штамм.

Кумар Кусемисов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:

— Распространение данного штамма происходит гораздо быстрее. У данного штамма укороченный инкубационный период. Ориентировочно 7 дней. Кроме того, данный штамм характеризуется более тяжёлым течением заболевания и более высокой летальностью.

А ещё мутировавший вирус на 60% заразнее. Ранее заболевший COVID-19 пациент заражал от 2 до 4 человек. При «индийском» штамме вирус подхватывают в среднем шестеро. А к уже известным симптомам добавляются сильные боли в суставах и животе, кишечные недомогания и потеря слуха. Комиссия озвучила ряд рекомендаций.

Арман Кушбасов, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— Это ввести ограничения для работников сферы услуг, крупных организованных коллективов (промышленных предприятий) без вакцинации против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших) они не будут допускаться на работу. Также обязательное ПЦР-тестирование для работников сферы услуг, промышленных предприятий и иных организованных коллективов.

Получается, те, кто не поставил прививку, должны будут каждые 7 дней сдавать ПЦР-тест. Вакцину нужно получить и всему персоналу объектов, которые хотят участвовать в проекте «Ashyq». Но пока всё это только рекомендации. Прислушается ли к ним главный санитарный врач Казахстана, станет понятно, когда выйдет новое постановление. К слову, о вакцине. Каждая из четырёх предложенных казахстанцам защищает от новых штаммов. Для выработки коллективного иммунитета в нашей области необходимо, чтобы прививку получили 311 тысяч человек. Пока оба компонента поставила только пятая часть от этого числа.

Айгерим Мукашева