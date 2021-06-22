Президент РК поручил снизить цены на продукты питания

Новости МТРК

21:55 22 Июня 2021

Касым-Жомарт Токаев поручил принять системные меры по снижению цен на продовольственные и другие товары, сообщает пресс-служба Акорды. С таким заявлением он выступил после того, как встретился с председателем Агентства по защите и развитию конкуренции Сериком Жумангариным. Президент страны в очередной раз напомнил о необходимости увеличения производства основных продуктов питания в регионах, также там необходимо обеспечить доступность мер господдержки для отечественных товаропроизводителей. А еще держать в постоянном поле зрения представителей социально уязвимых слоев населения.

Дарья Пышмынцева

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