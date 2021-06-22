Молодёжь познаёт наследие Абая

«Есть три вещи, которые характеризуют человека: воля, разум, сердце». Эта цитата великого поэта встречает всех посетителей научно-исследовательского центра. Это уникальное место в альма-матер, где студенты могут ознакомиться с творчеством поэта-просветителя, писать научные работы и узнавать что-то новое.

Жазира Кокбас — научный сотрудник научно-исследовательского центра «Абайтану» СКУ им. М.Козыбаева:



-Главная задача нашего центра — не только изучение творчества Абая, но и оказание методической помощи студентам в исследовании и изучении произведений разных литературных направлений. Наша цель — не просто существовать, а знакомить население с творчеством выдающихся поэтов нашей страны и региона .

Центр может похвастаться и фондом мини-библиотеки. Книжные полки пополнялись не только благодаря университету, но и спонсорам. Студенты приносят книги в дань уважения великому поэту, а новинки пытаются ухватить сами сотрудники. Вот эту, к примеру, связавшись с автором, специально заказывали из Нур-Султана. «Абай тілінің ерекшеліктері» выпустили в ограниченном тираже, в нашей области это единственный экземпляр.

Жазира Кокбас — научный сотрудник научно-исследовательского центра «Абайтану» СКУ им. М.Козыбаева:

-Эта книга вышла в свет в 2020 году, в наши руки она попала только в этом. В ней рассказывается об особенностях языка Абая, проводится морфологический и лексический анализ его произведений, исследуется происхождение слов. Это огромная возможность для наших студентов, ведь этот труд можно брать за основу многих научных работ.

Здесь также выставлены книги из списка программы «Рухани жангыру», поэтому это место будет полезно не только для языковедов, но и для других специалистов. Сотрудники центра напоминают, что их двери всегда открыты для желающих познать что-то новое и полезное.

Жазира Кокбас — научный сотрудник научно-исследовательского центра «Абайтану» СКУ им. М.Козыбаева:

-В основном к нам приходят ребята уже знакомые с произведениями Абая со школьной скамьи. Порой я удивляюсь интересу молодого поколения. К примеру, есть студент с кафедры «Биология», который знает наизусть около 200 стихотворений поэта, что очень радует.



В центре также проводят культурные мероприятия. Это творческие вечера, презентации книг и телемосты с другими городами. Всего с момента открытия здесь провели более 10 мероприятий.



Гюзель Закария