86 новых машин пополнили автомобильный парк полиции СКО

Со своего нового служебного авто Алтынбек Камытояков сдувает пылинки. До этого старший участковый инспектор все 11 лет работал на «ВАЗ-2107», который достался полицейскому далеко не новым, вспоминает Алтынбек. Случалось машина ломалась в самый неподходящий момент. Теперь таких проблем не возникнет. Помогать сельчанам участковый будет с помощью нового «Chevrolet Cobalt».

Алтынбек Камытояков, старший участковый инспектор Благовещенского сельского округа, Жамбылский район:



-Машина удобная, новая, комфортная. Кондиционер, всё есть. Каждый день на машине. Вызовы обслуживаем каждый день. 4 населённых пунктов у меня. Каждый день мы участок объезжаем.

Километраж наматывают немалый. У некоторых участковых сёла находятся в сотне км друг от друга. Кражи, семейно-бытовые разборки, контроль за условно-досрочно освобождёнными и ранее судимыми, а ещё профилактика правонарушений. Этим в области занимаются 289 участковых. Около 200 из них — в районах. Туда и направят бОльшую часть новых автомобилей. В этот раз приобрели 86 машин марки «Chevrolet Cobalt» отечественной сборки. Закупили в лизинг за счёт местного бюджета. Потратили на это более 500 млн тенге. Каждый автомобиль обошёлся приблизительно в 6 млн тенге.

Марат Тулебаев, начальник департамента полиции СКО:

— Очень остро стоял этот вопрос. Потому что в крайний раз для участковых приобретали машины «ВАЗ-2107» в 2011 году. То есть 10 лет. Они свой моторесурс давно отработали. Много у нас списанных. Участковый — самая приближённая фигура к населению.

Только с начала текущего года участковые инспекторы раскрыли свыше 800 преступлений, выявили 30 тысяч правонарушений. Улучшение материально-технической базы способствует снижению преступности. Потому улучшать оснащение полицейских будут и дальше.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— За последние 4 года для полиции приобретено 68 единиц транспорта. Только в этом году полицейский автопарк пополнится 127 машинами.

Это позволит существенно обновить парк служебных машин для обеспечении общественной и дорожной безопасности. Обеспеченность полиции транспортом составит 84 %.



Отлично помогают бороться с преступностью и камеры видеонаблюдения. За последние 4 года их стало вдвое больше. Количество достигло тысячи четырёхсот камер. Все эти меры привели к тому, что за последние 5 лет преступность в регионе снизилась на 47%.