Герои в белых халатах. В воскресенье профессиональный праздник медработников

Они на страже самого ценного — жизни и здоровья. На их плечах огромная ответственность и случайных людей в этой профессии нет. В СК насчитывается около 1,5 (полутора) тысяч врачей и свыше 5 тысяч работников среднего медицинского звена. Проводят сложнейшие многочасовые операции, помогают встать на ноги после травм и побороть самую серьезную болезнь, а порой даже дарят человеку вторую жизнь.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Нет на свете профессии, значение которой в жизни человека играет большую роль, чем профессия врача, медсестры, а также всего медицинского персонала. Ваша профессия — это ежедневный подвиг, требующий высокой компетентности, безграничной доброты, чуткости, милосердия, проявления лучших профессиональных и человеческих качеств.

Только к этому перечислению нужно добавить ещё и хладнокровность. Без этого в стрессовых ситуациях никак. А в них работники скорой помощи оказываются ежечасно. И решение бригаде нужно принять за секунды. Массовые ДТП, травмы, пожары и несчастные случаи, болезни. За 14 лет работы фельдшером скорой помощи Жанайдар Баубаев видел многое. Говорит, в работе главное-максимальная отдача всей команды: водителя, санитара и фельдшера. От действий каждого зависит жизнь человека.

Жанайдар Баубаев, фельдшер областного центра скорой медицинской помощи:

-Едешь вслепую. Что ждет — не знаешь. Плохо человеку, а что плохо- не знаешь. Уже на месте ориентируешься. Наша обязанность — спасать людей. Оказывать первую медицинскую помощь. Все инфаркты, все инсульты, роды. Бывало и страшно. Бывало и умирали прямо на глазах. Профессия у нас, конечно, сложная. Постоянно в стрессе.

А работа Ларисы Сичкарук больше направлена на профилактику болезней. В терапии заведующая отделением 23 года, 18 из которых проработала участковым врачом. Говорит, большинство болезней можно было предупредить или вылечить на ранней стадии. Но в поликлинику львиная доля североказахстанцев обращается, когда уже нестерпимо болит.

Лариса Сичкарук, заведующая отделением городской поликлиники №2:

— Всего на 10% здоровье зависит от медицины. А на 90% от самого пациента. Но мы должны как участковые врачи настроить людей на профилактику. Легче предупредить, чем лечить. Населения в моём отделении практически 30 тысяч. И к каждому надо найти подход. Каждого нужно убедить. Нелегко. Но мы шли на это, мы знали, что будет нелегко.

За неоценимый вклад в развитие здравоохранения Лариса Сичкарук получила ведомственную медаль. Всего же в этот день знаки отличия вручили 24 медика.