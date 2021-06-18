В департаменте полиции СКО провели республиканскую акцию «Приёмная на дороге»

Как восстановить водительское удостоверение, если человек находится в другом городе? С таким вопросом во время прямого эфира обратился один из автолюбителей. Жителя Петропавловска временно лишили прав в Нур-Султане. Теперь он не знает, как вернуть водительское удостоверение. Нужно ли ему ехать в столицу или же можно решить вопрос в своем городе?



Асет Матен — начальник процессингового центра ДП СКО:

-Если человека лишили права управления транспортным средством или у него истёк срок, то необходимо обратиться в ЦОН , где принимают теоретический экзамен. После сдачи этого экзамена он может обратиться к нам. И мы отправим запрос, и его водительское удостоверение придет с того города, где его лишили. Либо он может сам взять этот лист сдачи и обратиться в то место, где находится его удостоверение.

Практика показала, онлайн-формат упростил процесс. Жителям не нужно идти в пункты приёмной, нужно лишь присоединиться к эфиру в социальных сетях службы.

Асет Матен — начальник процессингового центра ДП СКО:

-В онлайне, конечно, активнее. Это удобно. Находясь дома или на работе, человек может задать вопрос. Не тратит свое время. Где-то мы чего-то не видим, учитываем их предложения. Где-то жалобы рассматриваем эти вопросы. Я считаю, это правильная акция, которая необходима для общения с людьми, в первую очередь. Знать их проблемы.

Еще одна проблема жителей — велодорожки. Точнее, их отсутствие. Отсюда и многочисленные аварии. Но, здесь полицейские бессильны. Этот вопрос решает акимат. Прямые трансляции будут проходить и в субботу. В этом году за онлайн-помощью к полицейским обратились более 500 человек. Всего за три года акции поступило 5000 обращений.