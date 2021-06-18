В СК зарегистрировали 16 случаев заболеваемости КВИ

По состоянию на 17 июня, коронавирусной инфекцией заболели 1253 казахстанца. С положительным результатом из них — 1174 человека, 79 — с отрицательным. Почти 21 тысяча граждан продолжает получать лечение.

16 случаев заболеваемости зарегистрировали в нашей области. Из них 11 оказались с симптомами. Между тем, люди продолжают получать прививки. Первым компонентом антиковидной вакцины привили 2 млн 676 тысяч человек, вторым — почти 1 млн 580 тысяч. В разрезе регионов по вакцинации СК по-прежнему остаётся на 16-ом месте. Первый компонент получили 86 тысяч человек. Полный курс у нас прошли 57,5 тысяч жителей.

Алишер Ашимов