В СК зарегистрировали 16 случаев заболеваемости КВИ

COVID-19: Казахстан

22:33 18 Июня 2021

По состоянию на 17 июня, коронавирусной инфекцией заболели 1253 казахстанца. С положительным результатом из них — 1174 человека, 79 — с отрицательным. Почти 21 тысяча граждан продолжает получать лечение.

 16 случаев заболеваемости зарегистрировали в нашей области. Из них 11 оказались с симптомами. Между тем, люди продолжают получать прививки. Первым компонентом антиковидной вакцины привили 2 млн 676 тысяч человек, вторым — почти 1 млн 580 тысяч. В разрезе регионов по вакцинации СК по-прежнему остаётся на 16-ом месте. Первый компонент получили 86 тысяч человек. Полный курс у нас прошли 57,5 тысяч жителей.

Алишер Ашимов

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