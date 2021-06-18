В рамках V Молодежных игр Республики Казахстан и чемпионата страны по велоспорту на шоссе сегодня на старт в групповой гонке на 120 км вышли юниоры. СК показал хороший результат. Максим Конин пересек финишную черту первым. Велогонщик преодолел расстояние за 2 часа 51 минуту 30 секунд. Таким образом, парень завоевал золото и стал обладателем белой майки Национального чемпионата. Комиссия уже подвела общекомандные итоги. Североказахстанские велогонщики заняли 3-е место и награждены кубком. В субботу и воскресенье соревнования пройдут среди взрослых.