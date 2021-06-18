Профессиональный путь директора областного кардиологического центра Азамата Магзумова

Работать в медицине и вовсе не планировал, видел себя инженером. Но, из-за болезни отца передумал получать техническую специальность. Так всё и началось, рассказывает Азамат Магзумов. Его карьера началась почти 45 лет назад. За свой профессиональный путь Азамат Бельгибаевич успел занять разные руководящие должности, сначала в Тургайской области, потом и в нашей. В первой он проработал вплоть до её упразднения. После чего около 8 месяцев не мог найти подходящее место. В 99-м его пригласили в Северный Казахстан заместителем главврача областной больницы. Свою нынешнюю должность он получил в 2011-ом. Вспоминает, самый сложный период для кардиологической медицины пришёлся именно на 90-е.

Азамат Магзумов, директор областного кардиологического центра:

-Была очень высокая смертность от сердечно- сосудистых заболеваний. Тогда правительством было сделано правильное решение — создание кардиологических служб в каждой области. В нашей области мы создали на базе 2-ой больницы.

Тогда здесь работали 40 медработников. Их отправляли на обучение в другие регионы страны и зарубеж. На 500 млн тенге, которые выделили из республиканского бюджета, закупили первое оборудование. После года курсов врачи начали самостоятельно проводить операции. Если 12 лет назад в год делали только 49 стентирований, то сейчас это число увеличилось почти в 20 раз. Сегодня под руководством главного врача кардиологического центра трудятся почти 280 человек, половина из них — высококвалифицированные специалисты. За сутки здесь принимают 10-12 плановых пациентов и около 20 экстренных.

Азамат Магзумов, директор областного кардиологического центра:



-Все операции опасные. Нет лёгкой операции. Сложных операций очень много. Больные бывает поступают с разными патологиями. Вот тогда опасно делать операции. Но, что интересное, сейчас таких тяжелых больных стало меньше.

И всё это благодаря врачам. Вовремя диагностировав заболевание, его развитие можно полностью остановить и даже вылечить без серьезных вмешательств.

