Президент РК участвовал в открытии мемориала «Алтын жүрек», посвященного медикам

В канун дня медицинского работника Президент страны принял участие в церемонии открытия мемориала «Алтын жүрек» в южной столице. Его возвели по поручению Касым-Жомарта Токаева в знак признательности медикам нашей страны, которые внесли вклад в борьбу с коронавирусом.

Глава государства отметил, что мемориал «Алтын жүрек» символизирует солидарность и сплоченность казахстанцев перед лицом смертоносной инфекции. Более 200 работников здравоохранения стали жертвами опасного вируса. В 2020 году Указом Президента учредили медаль «Халық алғысы». Ей наградили медработников, находившихся на передовой борьбы с пандемией.