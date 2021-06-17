Подготовительный этап переписи идет в СКО

С июня 21-летняя Карина Карасартова обошла уже 800 домов. Нагрузка на одного интервьюера — 1200 помещений. Начинать было непросто, опыт работы с людьми у вчерашней выпускницы вуза небольшой. Со временем к летней подработке она привыкла. Как и к неудачам в виде закрытых дверей, в которые сколько не стучи, никто не откроет.

Карина Карасартова, интервьюер:

-В виду того, что будни, рабочие дни, дачный сезон начинается. Не все люди дома. Это сложновато. Приходится ходить ближе к вечеру, чтобы поймать людей дома. 83 тысячи наш оклад. Все, что мы обойдем, за это и получим.

Только для выплаты зарплаты специалистам, задействованным в переписи населения, на северный регион из республиканской казны выделили 140 млн тг. По области со своей задачей они справили на 60%, по Петропавловску — на 35.

Марал Даниярова, руководитель отдела департамента Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК по СКО:

-Привлечено более 200 сотрудников. В ходе обхода каждый интервьюер должен составить списки жилых и нежилых домов и помещений в границах своего регистрационного участка. Отметить в каждом из них количество постоянно проживающего населения и внести изменения в картографические материалы.

Подготовительный этап переписи, который начался 1 июня, продлится до 30 числа. С его помощи интервьюеры составят списки, необходимые для следующего этапа.



Марал Нуржаупова, руководитель департамента Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК по СКО:

— С 1 сентября по 15 октября все жители области могут пройти самоанкетирование на сайте sanaq.gov.kz. Для того, чтобы зарегистрироваться на этом сайте, нужно знать свой ИИН, номер удостоверения или паспорта, мобильный телефон и электронную почту. Плюс в том, что пройти можно как за себя, так и за всех членов своей семьи.

На каждого из них придет СМС-уведомление. Удалять его не следует, так как оно понадобится во время сплошного обхода населения, который пройдет с 1 по 30 октября. Североказахстанцы, не сохранившие сообщение, пройдут анкетирование заново, в оффлайн — формате.

Дарья Пышмынцева