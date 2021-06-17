Заявление на зачисление детей в первый класс можно подать онлайн

Гульнар Койшибаева к выбору школы, где будет обучаться её сын, отнеслась ответственно. Читала отзывы родителей, ознакомилась с требованиями каждого учреждения. Выбор молодой мамы пал на 25-ую среднюю школу. Пока будущий первоклассник дома и готовится к поступлению, Гульнар решает вопросы зачисления. Заявление она подаёт онлайн.

Гульнар Койшибаева, жительница г. Петропавловска:



-Это очень хорошо. Чем ходить и собирать бумаги, онлайн, конечно, лучше. Всё можно сфотографировать, сидя дома даже можно подать заявление. Меньше времени занимает.



Чтобы подать заявление у Гульнар, как и у других родителей, ушло не больше 5-ти минут. Сделать это можно через портал электронного правительства и информационной системы «Сакура». У кого нет компьютера или интернета, есть возможность воспользоваться школьным. В обоих случаях с собой необходим пакет определённых документов.

Алия Шотпаева, главный специалист отдела образования г. Петропавловска:



-В него входит медицинская справка 065, паспорт здоровья ребёнка форма 026, цифровая фотография ребенка 3 на 4. После поступления заявки в школу, её обрабатывают. После чего принимается решение о зачислении или же выдаётся мотивированный отказ.



Ответ придёт через день в виде уведомления. Волноваться о том, что заявление не поступит в учебные учреждения, не стоит. Специалисты областного департамента агентства по делам госслужбы предусмотрели все вопросы.

Асель Аубакирова, главный специалист департамента агентства по делам государственной службы по СКО:

-Решены вопросы с поставщиками информационных систем. Также специалисты обучены навыкам портала электронного правительства и обработки заявлений. Для повышения уровня цифровой грамотности разрабатываются видеоролики, обучающие инструкции.

В 2021-ом за парты сядут более 3 тысяч первоклашек. Заявления уже подали 2304 человека. Набор в 25-ую среднюю школу уже практически закрыт. Из 75 возможных мест «забито» 74. Заявки принимают до 1 августа.

Жанель Бисенбаева