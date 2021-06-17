В Петропавловске организовали военно-патриотический лагерь «Отан-2021»

Активные, смелые и целеустремлённые. Сегодня в военно-патриотических играх принимают участие студенты. Среди них — Руслан Мухамедшин. В таких играх парень принимает участие не в первый раз. Честь своего колледжа Руслан защищает трижды.

Руслан Мухамедшин — студент Северо-Казахстанского высшего медицинского колледжа:



— Сейчас мы прошли сборку-разборку автомата, и ОЗК. Ещё осталось 7 станций. Это преодоление препятствий, строевая подготовка, стрельба, подтягивание, пресс и кросс-фит. Точно сказать не могу. Потому что, результатов ещё не видели. А в целом, неплохо.

Командная работа, укрепление патриотического духа. К соревнованиям ребята подходят ответственно. Ребята готовились полтора месяца. Надеются на хорошие результаты.

Участвуют не только парни, но и девушки. Сейчас ребята надевают общевойсковой защитный костюм. Для некоторых это сложно, но не для Ырысты Бабиковой. Девушка справилась с заданием за 1 минуту 22 секунды.

Ырысты Бабикова — студентка Высшего колледжа им. М.Жумабаева:

-К соревнованиям готовились очень долго. Сегодня я немного нервничала. Поэтому показала такой результат. Могу лучше. В колледже выполняю норматив за 1 минуту и 8 секунд.



Конкурс провели активисты «Штаба JE SKO». Работа лагеря направлена на патриотическое воспитание молодых и привлечение их к здоровому образу жизни.

Даяна Оспанова – организатор:



— Данный лагерь проводится ежегодно. Он охватывает более ста молодых людей. Но, последние два года мы охватываем небольшое количество участников. В прошлом году мы проводили для школьников в офлайн-формате. А для более старших — в онлайн-формате. В этом году мы собрали студентов колледжей.



В соревнованиях приняли участие 8 команд. В каждой — по четыре человека. Победителей наградят дипломами, сертификатами и ценными призами.



Алишер Ашимов