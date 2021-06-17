В Петропавловске идут четыре главных турнира казахстанского календаря по велоспорту

Спорт, Дети/молодежь

23:10 17 Июня 2021

Национальный чемпионат страны в командной эстафете среди паралимпийцев и молодёжные игры. Четыре главных турнира казахстанского календаря по велоспорту проходят в Петропавловске.
Стартовали они 14 июня и продлятся до 20-го числа месяца. Участие в заездах принимают около 150 сильнейших спортсменов со всей республики. Сегодня за лидирующую позицию состязались 27 юниорок, 15 из них финишировали в групповой гонке. Велогонщицы преодолели 70 километров. По итогам турнира первой стала спортсменка из Алматинской области БОта Батырбекова, показав время 1 час 59 минут и 45 секунд. На 8 секунд отстала наша североказахстанская велогонщица Полина БрАтчекова. Заняла она 13-ую позицию. Уже завтра предстоит защищать свою сборную юниорам молодёжных игр. Они должны преодолеть больше 117 километров. 19 июня стартует основная игра — национальный ЧК. Отметим, что в Петропавловске в последний раз этот турнир проходил 5 лет назад.


Жанель Бисенбаева

 

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