Режиссёр из Таджикистана поставил спектакль на казахском языке в Петропавловске

«Обыкновенный человек» — пьеса сербского драматурга Бранислава Нушича, которую он написал в 1899 году, но до сих пор эта работа находит отклик в сердцах современников. Жизнь во всех её обличиях. Эта пьеса вобрала в себя все краски самых обыкновенных будней самых обыкновенных людей. Любовь, поэзия, интриги, смех и слезы — зритель знакомится с бытом простой деревенской семьи.

Асылхан Разиев -актер областного казахско музыкально-драматического театра им. С.Муканова:

— Мой персонаж — это молодой поэт, парень. Он не только пишет лирику, но и затрагивает политику в своих стихах. Он выражает недовольство властью и из-за этого подвергается преследованиям. Теперь он вынужден сбежать к другу в деревню. Чтобы быть неизвестным, меняет свое имя и попадает в различные истории. И это рождает комедию.

Юмор, герои, подкупающие своей искренностью и многочисленных комические ситуации. Пьеса Нушича по-прежнему вызывает интерес зрителей и театров. Ведь сатира произведения имеет свои корни в реальной действительности. Поставить пьесу «Обыкновенные люди» в Петропавловске приехал заслуженный артист Таджикистана, режиссёр Барзу Абдураззаков. В казахском театре он работает уже во второй раз.



Барзу Абдураззаков, режиссер спектакля, Республика Таджикистан:

-Ровно месяц тому назад мы начали работу над этим спектаклем. 0.37 Действие происходит в 1899 году. Это сербская история, которую мы перевели из 1899 года в 1965 год в Сербии. В Казахстане придумали наш коробочек маленький. Наши персонажи — не сербы, в нашем спектакле казахи. Это легкая любовь. Этот спектакль о том, что в самом обычном, самом обыденном таится счастье. Мы просто его не замечаем. 04.53В самом обычном человек всегда таится вселенная.

Увидеть в обыденности счастье, наполниться заразительной энергетикой актеров и просто посмотреть на жизнь «обыкновенного человека» со стороны. Атмосфера в театре была особенной. Её наполняли неподдельные эмоции как актеров, так и зрителей.



—Я пришла на спектакль «Карапайым адам», потому что это очень популярный спектакль в нашем городе и популярный на весь мир. И мне нравится очень жанр комедия.

— Первый раз пришел. Раньше по телевизору смотрел. В жизни все по-другому.

-Актеры показали все своими эмоциями. Было очень интересно.



Барзу Абдураззаков, режиссер спектакля, Республика Таджикистан:



-Второй раз в театре. Это один из редчайших театров, где даже стены улыбаются. Это такой кусочек рая театрального. На самом деле это так. Мне есть с чем сравнивать. Здесь так уютно. И я влюблен, очарован этим театром. И я увезу эту любовь с собой. Я покажу ее миру.

Анастасия Кузнецова