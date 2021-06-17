4 убийства произошло в СКО в июне



Распитие алкоголя закончилось убийством в селе Токуши. Как выяснилось, двое мужчин употребляли спиртные напитки. Один из них нанёс ножевые ранения своему приятелю.

По подозрению в преступлении задержан житель села. В настоящее время проводятся следственные действия. Несколькими днями позже от рук сожительницы пострадал житель села Большая Малышка Кызылжарского района. Женщина убила своего гражданского мужа в результате словесных перепалок. Орудием преступления стала бутылка из-под алкоголя. Мужчина скончался на месте. Экспертиза показала, что в нетрезвом состоянии находился только он. С начала июня в области произошли 4 убийства.

Жанар Байгазина — официальный представитель ДП СКО:

— Сотрудниками полиции Кызылжарского района задержана 56-летняя женщина, подозреваемая в убийстве гражданского мужа. Житель села Большая Малышка скончался от ранения. По факту убийства начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК.





Гюзель Закария