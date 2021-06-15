Какие услуги могут получить дети в рамках ОСМС?

Дети/молодежь

23:06 15 Июня 2021

Быть доброй и заботливой матерью своему ребенку — мечта каждой женщины. Бибигуль Рахимова ею стала совсем недавно. Четыре месяца назад девушка родила маленького Айсултана. Чтобы поддержать и укрепить его здоровье, Бибигуль каждый месяц приходит на прием.

Бибигуль Рахимова — жительница г.Петропавловска:

— Наш ребенок застрахован в этой поликлинике. Чувствует себя хорошо, ни на что не жалуемся. Получаем инъекции, которые положено получать ежемесячно. Прошли курс массажа.

Сегодня все дети входят в льготную категорию населения. За каждого государство платит ежемесячный взнос. Он составляет 2 990 тенге. В Казахстане в настоящее время в системе ОСМС застрахованы 6,5 млн детей. И все они получают широкий пакет медицинской помощи.

Ирина Абрамишвили — заведующая педиатрическим отделением городской поликлиники №1:

— В нашей поликлинике прикреплено 15 264 ребенка. Среди них 928 — дети до года, 5 328 — дети от нуля до пяти лет. Причины обращения — скринговые осмотры, профилактика заболеваний, консультативно-диагностическая помощь.

Входят в пакет ОСМС и бесплатные доргостоящие операции. В основном, это кардиохирургия. Если раньше малышей отправляли зарубеж, то сейчас отечественная медицина готова оказывать такие же услуги. Ежегодно в стране проводятся более двух тысяч таких операций. Их эффективность показывает хорошие результаты.

Алишер Ашимов — корреспондент:


-Всего в СК к поликлиникам прикреплено 543 тысячи человек. В льготные категории входят 285,5 тысяч североказахстанцев. Из них свыше 134 тысячи — это дети. Все они застрахованы и получают бесплатную медицинскую помощь.

Алишер Ашимов

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