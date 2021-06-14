Полицейские СКО задержали вора-гастролёра

В Петропавловске у владелицы бутика из-за прилавка злоумышленник похитил кошелек с крупной суммой денег — более 600 тысяч тенге. Полицейские с помощью камер видеонаблюдения в торговом доме, где произошло преступление, быстро вышли на след подозреваемого. Им оказался мужчина, состоящий на учете и хорошо известный стражам порядка из других регионов.

Алмас Манакпаев — старший дознаватель отдела дознания УП г.Петропавловска:



— Был установлен уроженец города Караганды, который задержан и водворен в изолятор временного содержания. На данный момент проводятся следственные действия по установлению причастности данного гражданина. В последующем будет уголовное дело направленно в суд.

Полицейские задержали воришку «по горячим следам», правда на тот момент он уже уехал из города. Вышли на него при въезде в село Новоишимское. Для этого на все посты стражи порядка направили ориентировки, а также привлекли силы сотрудников батальона патрульной полиции и территориальных подразделений.

-Денежные средства ваши? Сюда внимание обратите! — Мои, конечно. — Ваши да! Так их надо пересчитать. Название файла: люфт по обыску в машине деньги.

В машине у задержанного полицейские изъяли похищенные деньги. Подозреваемого арестовали. По факту кражи проводится досудебное расследование.

Дарья Пышмынцева