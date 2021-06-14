Почётные медалисты! В НИШ вручили аттестаты и знаки отличия

Наставления педагогов, добрые пожелания от студентов. Праздничной программой провожают выпускников Назарбаев Интеллектуальной школы в этот солнечный день. Торжественную линейку открыл директор учреждения.

На пороге нового этапа свой жизни Алина Самыратова. Она окончила школу с особым отличием. Девушка не только поет, на её счету много наград за научную деятельность. Планирует связать свою жизнь с космической сферой. Сегодня удостоена звания «Выпускница года».

Алина Самыратова — выпускница НИШ:



-На финальном экзамене я набрала 139 баллов из 140. Я хочу поступить в Назарбаевкий университет в городе Нур-Султан. Что касается трудностей, трудности всегда встречаются на нашем пути, но самое главное — это вера учителей, вера близких наших родных в нас и вера в самого себя и в свой успех. Преследуйте свои цели и достигайте новых высот.

Поддержать Алину пришли родители. В знаниях дочери они никогда не сомневались. Для их семьи сегодня особенный день.

Нагашыбай Самыратов :

-С детства увлекалась математикой, языками. Мы гордимся ей очень.



Айгуль Самыратова :



-Всегда хорошо училась, на отлично. Это результаты хорошей работы, стараний. Мы очень рады, что она именно в этой школе учится и достигла хороших результатов.

Всего стены учебного заведения сегодня покинули 123 студента, 9 из них получили аттестаты особого образца, двое удостоены звания «Алтын белги».

Данияр Уалиев — директор НИШ:



-Наши учащиеся уже на данный момент поступили в ТОП вузы мира. Это Италия, Испания, Венгрия, Абу-Даби, в Гонконг. То есть они имеют полный грант. Наши выпускники не сдают ЕНТ, они сдают международный экзамен. Внешняя оценка Кембриджа. Данный экзамен они выбирают по профилю, а также обязательные предметы.

Вручение аттестатов проходит в 3 потока по 50 человек с соблюдением социальной дистанции. На входе обрабатывают руки и измеряют температуру.

Гюзель Закария