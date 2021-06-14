Накануне Дня государственного служащего прошел турнир по волейболу

Спорт

23:47 14 Июня 2021

 

Акимы районов, специалисты департаментов, руководители управлений. В честь своего профессионального праздника они сменили кабинеты и строгие костюмы на волейбольное поле и спортивную форму. Здесь они покажут свою спортивную сноровку и поборются за звание лучших на турнире по волейболу.

Канат Едресов, участник турнира:


-Наша команда Есильского района. Прекрасные соревнования. После пандемии всем собраться, пообщаться, поиграть — это азарт, выплеск энергии после нашей работы. Сейчас мы вышли за 3-4 играть. Будем стараться занять 3 место с Уалихановским районом.

Соревнования проводятся по 4 категориям: территориальные ведомства, управления, акиматы области и специальные департаменты. Всего 37 команд. Самое большое представительство у акиматов — 13 групп.

 Евгений Целых, главный судья соревнований:

— Сейчас за моей спиной происходит игра за 3-4 место среди районов акиматов Есильский и Уалихановский. А за 1 и 2 места будут играть районы Магжана Жумабаева и Жамбылский. Среди силовиков за 3-4 место будут играть представители городского департамента полиции и ДЧС. А за 1 место — КНБ и областной ДП.В этом году много объединений пошло. Управления между собой объединяются, делают команды. Поэтому уровень очень хороший.

Поддержать участников турнира пришли родные. Они взволнованно наблюдают за ходом игры у волейбольной сетки.

-Я пришла поддержать своего супруга. Он играет за команду «Соболь». Вместе с детьми мы, конечно же, желаем ему победы и удачи.
-Я желаю своему папе победы.

Атмосфера на поле накаляется. Чувствуются напряжение и неподдельные эмоции! Финал уже совсем близко. В итоге пальму первенства взяли специалисты областного департамента госдоходов, управления финансов, полицейского ведомства, управления координации занятости и социальных программ и акимат Жамбылского района. Второе место разделили команды департамента казначейства, управления сельского хозяйства и земельных отношений, акимата района Магжана Жумабаева и регионального фиилала КНБ. На третьем месте — территориальная инспекция лесного хозяйства, Есильская районная рыбная испекция, управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог, акимат Уалихановского района и ДЧС.

Анастасия Кузнецова

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