Аким района Шал акына отчитался об итогах 2020 г.

Активно развивается в районе Шал акына сельское хозяйство. Объем продукции увеличился на 9,5%. Реализация новых инвестиционных проектов позволит выйти на новый уровень развития отрасли. Всего их 12. Они помогут не только увеличить экспортный потенциал района, но и трудоустроить население.

Рахат Смагулов — аким района Шал акына:



-Запуск данных проектов позволит создать порядка 212 рабочих мест и привлечь в отрасль 9,2 млрд тенге частных инвестиций. Для развития животноводства начато строительство 3 проектов, благодоря которым увеличится поголовье крупно-рогатого скота на 2100 голов, будет создано 100 дополнительных рабочих мест.

А в сфере растениеводства построят 4 элеватора и одну мельницу. Здесь работу получат 48 человек. Средняя зарплата составляла 131,5 тысячи, ее размер увеличился на 19,4 процента.

Большое внимание — инфраструктуре района. В 2020-м здесь отремонтировали 113 километров асфальтового покрытия. Для этого выделили свыше 500 /пятисот/ млн тенге. Волнует шалакынцев и состояние дороги «Кривощёково-Афанасьевка-Садовка». В этом году их проблема решится. Разработана ПСД. В проект вложат 450 млн тенге.

Рахат Смагулов — аким района Шал акына:



— На сегодня разработаны ПСД. В текущем году по г. Сергеевка будет проведен ремонт 4-х улиц протяженностью 5,1 км и укладка нового асфальта центральной улицы Бейбітшілік от въезда в г. Сергеевка до ул. Степной. Выделено 325 млн тенге.

Еще один важный вопрос для сельчан — питьевая вода. Отремонтируют в этом году водоразводящие сети в с. Городецкое и райцентре. Таким образом, в каждом доме смогут пользоваться водой из крана. Для этого потребуется больше ста млн тенге. По линии благоустройства установили уличное освещение в 22 сёлах. Решили вопрос и по несанкционированным свалкам. А еще ввели в эксплуатацию свыше 10 тысяч квадратных метров жилья. По сравнению с 2019-м, это вдвое больше.

Рахат Смагулов — аким района Шал акына:

— По государственной программе «Енбек» для переселенцев за два года построены 83 индивидуальных жилых домов. В текущем году будут введены еще 56 домов. По итогам текущего года будет введено 11 443 кв. м. или 121 квартира. При финансовой поддержке государства всё это даст возможность уменьшить на 18,5% очередь получателей жилья.

Сферы образования, спорта и здрвоохранения. Ежегодно обновляется материально-техническая база, проводятся капитальные ремонты, возводятся новые объекты. Например, в скором времени в райцентре появится ФОК и крытый хоккейный корт.