В СК вакцинация от коронавирусной инфекции может затянуться до конца года

Зелёная, жёлтая, красная. Сейчас северный регион в самой безопасной из трех зон. Повод для радости, но никак не для расслабления. Ведь у некоторых наших соседей дела обстоят гораздо хуже. Предполагается, что переходить из одной зоны в другую наша область перестанет благодаря вакцинации.

Кумар Кусемисов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:



— Если брать из разреза 4 месяцев, то прошли вакцинацию порядка 76 тыс человек. В среднем это порядка 640-650 человек в день. Кампания по вакцинации идет медленными темпами, хочу сказать. Отмечается низкая активность населения в прохождении вакцинации.

День на день, конечно, не приходится, отметил Кумар Кусемисов. При этом подчеркнул, что если население не станет активнее ставить «уколы здоровья», то к сентябрю, как планировалось, кампания по вакцинации не закончится. Полный её курс среди североказахстанцев прошли чуть больше 42 тыс человек. Остальным сегодня на выбор предлагается три вакцины: отечественная, российская и китайская.



Кумар Кусемисов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:



-На сегодня количество вакцин первого компонента всех трех вакцин на территории области составляет остаток 36 926 доз. И второго компонента остаток составил 26 029 доз. Имеются незначительные затруднения со вторым компонентам «Спутника V»



В ближайшие дни вопрос с его поставкой решится. Коротко коснемся темы доверия к той или иной вакцине среди североказахстанцев. Кумар Кусемисов, рассказал, что чаще всего жители региона отдают предпочтение «Спутнику V». Фаворит оправданный, но переоцененный, по его мнению. Аналоги не хуже, поэтому выбирать смысла нет. Гораздо щепетильнее нужно относиться к информации о вакцинации в интернете. Фейков там хватает, логично, что верить в них не нужно.

Дарья Пышмынцева